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②信用卡付款會以總計金額處的日幣金額作結帳(非用台幣結帳)。
③若對匯率與國外交易手續費有任何問題，請洽詢您的信用卡發卡公司。
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・如使用VISA，MasterCard，JCB，Diners時，（請參照下圖A）
卡片背面簽名欄末三碼數字
・如使用American Express時，（請參照下圖B）
卡片正面右上（或者左上）的四碼數字
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※請注意，通常有效日期為月／年的順序表示
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「出貨日隔天起算9天內」再前往便利超商或者是ATM付款的付款方式。
繳款代碼會以E-mail等方式寄送，再至附近的便利超商或ATM繳款即可。
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顧客訂購商品時適用「後付款」服務，於服務範圍内提供個人情報並且讓渡商品代金債權。
請點選「後付款」的標誌，確認詳細內容。
https://www.afterpay.com.tw/customer
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・請於收到付款通知後9天以内繳款。
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